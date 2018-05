Drehstart für "In aller Freundschaft"-Ableger

Die Familie rund um die ARD-Serie "In aller Freundschaft" wird größer. Der neueste Spross wird auf den Namen "Die Krankenschwestern" hören.



Neben den bereits existierenden Ablegern "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" und der Webserie "In aller Freundschaft – Nachts in der Sachsenklinik" soll es demnächst als weiteres Produkt die Vorabendserie "In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern" geben, teilte die ARD-Programmdirektion am Freitag in München mit.