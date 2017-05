Drehstart für fünfte Staffel "The Taste"

Bei "The Taste" wird wieder um die Wette gekocht. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel der Koch-Castingshow auf Sat.1 haben begonnen. Sie kommt noch dieses Jahr auf die heimischen Bildschirme.



Die nach eigenen Angaben größte Koch-Show Deutschlands zieht weiterhin die Zuschauer in ihren Bann. Bis zu 12 Marktanteil verbuchte Sat.1 zuletzt mit "The Taste". Folgerichtig hat man die Dreharbeiten für die fünfte Staffel bereits begonnen.