Drehstart für zweite Staffel der Netflix-Serie "Dark"

"Dark" war im vergangenen Winter die erste deutsche Produktion für Netflix. Da die erste Staffel durchaus erfolgreich beim Streamingdienst lief, folgt bald eine zweite.



Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Netflix-Serie "Dark" beginnen am heutigen Montag, wie der Streamingdienst mitteilte. Gedreht wird die Fortsetzung der international hochgelobten Mystery-Serie in Berlin und Umgebung. Die zweite Staffel soll wieder acht Folgen zu je 60 Minuten haben. Erst vor wenigen Tagen hatte Netflix bekanntgegeben, die beiden Serienentwickler Jantje Friese und Baran bo Odar fest vertraglich an sich gebunden zu haben.