Drehstart zur nächsten Sky-Eigenproduktion "Der Pass"

Nach "Babylon Berlin", "Das Boot", "Acht Tage" und "Der Grenzgänger" folgt nun die nächste Eigenproduktion von Sky. In Österreich haben die Dreharbeiten zur achtteiligen Dramaserie "Der Pass" begonnen.



In den deutsch-österreichischen Alpen wir eine grausam in Szene gesetzte Leiche gefunden. Da die Leiche direkt auf der Grenze liegt, schicken beide Länder je einen Ermittler, die unterschiedlicher nicht sein könnten.