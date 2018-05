Dreht Angela Merkel an der Datenschutzgrundverordnung?

Datenschutz ist ein Dauerthema. Auch bei der Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin reagiert auf Kritik von Wirtschaft und Verbänden, dessen Arbeit durch die Verordnung eingeschränkt wird. Angela Merkel fordert: Datenschutz soll praktikabel sein.



Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO ) macht in der Praxis so manchen Institutionen das leben schwer. So berichtet "t3n" davon, dass beispielsweise Handwerker und Vereine ohne Genehmigung der Betroffenen keine Kunden- und Mitgliederdaten mehr speichern können. Angela Merkel reagiert jetzt auf Kritik von Wirtschaft und Verbänden. Wie die "Berliner Zeitung" verrät, möchte sie sich noch einmal mit dem zuständigen Innenminister Horst Seehofer über die Umsetzung der DSGVO in Deutschland beraten.