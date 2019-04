Drei Atombomben für Borna: "MDR Zeitreise" zeigt Geheimpapiere

Die Redaktion "MDR Zeitreise" ist einer Spur nachgegangen, die sich mit Atomkriegsszenarien des Kalten Kriegs befasst - mit erstaunlichen Ergebnissen.



Atombomben auf Borna, Bautzen, Leipzig, Dresden, Weimar, Erfurt und Magdeburg? Das klingt unglaublich. Der MDR präsentiert gemeinsam mit dem Historiker Matthias Uhl in seinem Reportage-Format "Zeitreise" ein bisher geheimes amerikanisches Atomkriegs-Szenarium aus dem Jahr 1956.