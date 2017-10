Drei Auszeichnungen für Fox und National Geographic

Fox und National Geographic konnten auf den 19. Internationalen Eyes & Ears Awards 2017 Preise in den Kategorien "Beste digitale Innovation", "Beste crossmediale Programm-Kampagne" und "Beste Online-Werbung" erringen.



Die Fox Networks Group erhielt die Preise mit dem Sender National Geographic für "Mars" und mit dem Sender Fox für das Facebook Live Game im Rahmen von "The Walking Dead".