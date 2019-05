Drei DSL-Alternativen für Highspeed-Internet auf dem Land

In Zeiten, in denen sich dank 5G-Technologie Autos bald autonom fortbewegen und Fabriken selbstständig Waren produzieren, ist das Internet zu einem unverzichtbaren Bestandteil der modernen Gesellschaft geworden. Jedoch können in Deutschland noch längst nicht alle Regionen in vollem Maß von modernen Informationstechnologien profitieren.



Im Privatleben ist das Internet schon seit Jahren nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Zahlreiche Informationsdienste, Social Media oder Streaming-Angebote wären ohne das "World Wide Web" nur eine Wunschvorstellung.



Die Netzabdeckung mit Highspeed-DSL ist im Vergleich zu anderen Ländern der Europäischen Union nur Mittelmaß, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen. Der Netzausbau kommt seit Jahren nur schleppend voran, auch wenn Unternehmen wie Vodafone oder die Deutsche Telekom kräftig in den Ausbau ihrer Netze investieren. Daher erkundigen sich viele Nutzer gerne mit Hilfe eines übersichtlichen und durchstrukturierten DSL-Vergleichs-Portals über die Gegebenheiten an ihrem Wohnort. Vor allem Personen mit einem Domizil im ländlichen Raum sollten sich jedoch auch mit Alternativen zum klassischen DSL befassen. Wir haben einige davon für Sie zusammengetragen:



Internet über LTE

Die Abkürzung LTE steht für "Long Term Evolution" und bezeichnet den Mobilfunkstandard der dritten Generation. Vielen ist auch die Abkürzung 4G aus dem Mobilfunk geläufig. Mit LTE sind Downloadraten von bis zu 1.200 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich, so dass definitiv als DSL-Alternative herangezogen werden kann. Allerdings hängt die Übertragungsrate stark von der lokalen Empfangssituation ab. Grundsätzlich ist die Netzabdeckung jedoch als sehr gut zu bezeichnen. Die großen Netzanbieter können heute quasi das gesamte Bundesgebiet versorgen. Daher ist es keine Seltenheit, dass auch in abgelegenen Gebieten Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 75 Mbit/s erreicht werden. Die große LTE-Reichweite wird unter anderem durch die niedrige Frequenz realisiert, auf der das Signal übertragen wird.