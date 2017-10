Drei Dänemark-Krimis im ZDF-"Montagskino"

Das Zweite zeigt gleich drei Verfilmungen von Werken des dänischen Krimi-Autors Jussi Adler-Olsen. Den Rahmen bildet das ZDF-"Montagskino" der kommenden Wochen, beginnend am heutigen 8. Oktober. Eine Free-TV-Premiere ist auch dabei.



Ab heute präsentiert das ZDF-"Montagskino" in drei aufeinanderfolgenden Wochen mit "Erbarmen", "Schändung" und "Erlösung" drei Verfilmungen nach den Kriminalromanen des dänischen Erfolgsautors Jussi Adler-Olsen. Letzterer Film ist als Free-TV-Premiere zu sehen.



Los geht es bereits am heutigen 9. Oktober um 22.30 Uhr mit "Erbarmen". Darin rollt Vizekriminalkommissar Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) einen Fall neu auf, der längst zu den Akten gelegt wurde. Mit seinem Assistenten Assad (Fares Fares) begibt er sich auf die Suche nach einer vermissten Politikerin.