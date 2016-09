Drei Emmys für Amazon-Serie "Transparent"

Die Amazon-Serie "Transparent" darf sich über einen Emmy-Segen freuen. Gutes Timing, denn ab 23. September geht es mit der Serie weltweit auf Amazon Prime Video weiter.



Ab Freitag, den 23. September, stehen weltweit auf Amazon Prime Video die neuen Episoden der Serie "Transparent" zur Verfügung. Das deutsche Publikum kann dabei auf die englische Originalfassung wie auch auf die deutsche Synchronfassung zurückgreifen. Und wer noch nach guten Gründen sucht, um einzuschalten, der hat jetzt einen mehr. Bei den 68. Emmy-Awards wurde die Serie mit drei weiteren Preisen ausgezeichnet, unter anderem für Jeffrey Tambor als Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie. Damit erhöht sich die Zahl der Awards für die Serie auf insgesamt acht Emmys und zwei Golden Globes.