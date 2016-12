"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Der DEFA-Weihnachtsmythos

Für viele Fernsehzuschauer gehört der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" einfach zu Weihnachten. Mehr als 40 Jahre nach seiner Entstehung hat sich der DEFA-Film in die Herzen gespielt und ist zum Mythos avanciert.



Eine zierliche junge Frau läuft in altrosa Kapuzenumhang über eine verschneite Terrasse auf ein hell erleuchtetes Schloss zu. An einem Fenster haucht sie ein Guckloch in die Eisblumen auf der Scheibe. Diese bekannte Szene aus dem TV-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wollen Tag für Tag viele Besucher zwischen Kleinkind- und Greisenalter nachstellen. Das Fenster zum "Ballsaal" - hier im sächsischen Schloss Moritzburg - ist einer von vier Originalschauplätzen, an dem die deutsch-tschechische Koproduktion 1973 entstand. Der Kult-Märchenfilm bestimmt seit mehr als 40 Jahren das weihnachtliche Fernsehprogramm, er wird öffentlich aufgeführt, ist im Theater präsent und füllt Ausstellungen.