Drei Jahre Funk - In der Zielgruppe angekommen

Seit drei Jahren gibt es Funk bereits. Laut einer Bekanntheitsstudie der SWR- und ZDF-Medienforschung kennen knapp dreiviertel der 14- bis 29-Jährigen das Content-Netzwerk von ARD und ZDF.



Zum Portfolio des Content-Netzwerks gehören rund 70 Formate. Zu den am stärksten wachsenden Kanälen zählen die aus den Kategorien Information und Orientierung.