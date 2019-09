Drei Jahre Waipu.tv - Nutzerzahl im letzten Jahr verdoppelt

Waipu.TV wird drei Jahre alt. Gerade im letzen Jahr ersetzten immer Nutzer den klassischen Kabel- oder Satellitenanschluss durch das IPTV-Angebot der Exaring AG.



Die Zahl der registrierten Nutzer von Waipu.tv hat sich innerhalb eines Jahres abermals verdoppelt – zum dritten Geburtstag der TV-Plattform sind über zwei Millionen Nutzer registriert. Inzwischen bezeichnen 75 Prozent der Kunden Waipu.tv als ihre bevorzugte TV-Lösung.