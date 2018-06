Drei Viertel der Österreicher schauen primär noch lineares TV

Die Bewegtbildstudie gibt einen Überblick über Fernseh-Gewohnheiten der Österreicher. Demnach halten die Einwohner des Alpenstaates sich an einen weit verbreiteten Trend.



Dass junge Menschen weniger klassisches Fernsehen einschalten und eher zu Streamingdiensten und Videoplattformen greifen, ist mittlerweile nicht mehr wirklich überraschend. Neben diesem Ergebnis, präsentiert die Bewegtbildstudie aus Österreich jedoch noch mehr Details über den österreichischen TV-Konsum. In der Gesamtbevölkerung ab 14 hat nämlich das lineare Fernsehen oder "laufendes TV" immer noch 76,6 Prozent Marktanteil.