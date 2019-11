Drei deutsche Eishockeyklubs in den CHL-Playoffs im TV

Erstmals in der Geschichte der Champions Hockey League (CHL) haben sich mit dem EHC Red Bull München, den Adler Mannheim und den Augsburger Panthern alle drei DEL-Vertreter für die Playoffs qualifiziert.



In der nächsten Woche finden die Achtelfinalhinspiele statt und Sport1 überträgt die Spiele live. Zwei Hinspiele sind sogar im Free-TV zu sehen. Den Auftakt macht der Vorjahresfinalist EHC Red Bull München, der am Dienstag (12. November) beim weißrussischen Meister Yunost Minsk gastiert. Sport1 überträgt das Spiel live im Free-TV ab 16.55 Uhr.