Drei deutsche Filme für Netflix

Netflix hat seine drei ersten deutschen Filmprojekte angekündigt. Die Produktion soll im Frühjahr beginnen.



Premiere werden die drei deutschen Netflix-Streifen ab 2020 feiern, wie der Streamingdienst am Freitag mitteilte. Dabei handelt es sich um die Hochstapler-Satire "Betongold" mit David Kross, Frederick Lau und Janina Uhse, die Liebeskomödie "Isi & Ossi" mit Lisa Vicari und Dennis Mojen und das Sozialdrama "Freaks" mit Tim Oliver Schultz.