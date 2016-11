Drei neue Raumfahrer ergänzen ISS-Team

Auf der Internationalen Raumstation ISS wird es jetzt enger. Drei weitere Raumfahrer sind ins All aufgebrochen und ergänzen das bisher tätige Forscherteam. Der Franzose Thomas Pesquet gilt in der Heimat jetzt bereits als Held.



Mit spannenden Experimenten und Köstlichkeiten aus ihrer Heimat im Gepäck sind ein Franzose, ein Russe und eine US-Amerikanerin zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Bei beißender Kälte von etwa minus 15 Grad Celsius hob die Sojus-Rakete mit Thomas Pesquet, Oleg Nowizki und Peggy Whitson am Freitag um 2.20 Uhr Ortszeit (21.20 Uhr MEZ) vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Das Trio soll etwa sechs Monate im All forschen.