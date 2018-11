Drei von vier verkauften Fernsehern sind smart

Smart-TVs sehr gefragt: Drei Viertel der 2018 bisher verkauften Fernseher bieten Zusatzfunktionen über das Internet, wie die Marktforscher von GfK berichten.



Smart-TV-Geräte avancieren zur Standardausstattung in deutschen Haushalten. Insgeamt wurden in den ersten drei Quartalen 2018 laut GfK Retail & Technology in Deutschland rund 4,6 Millionen Fernseher verkauft. Davon sind rund 3,4 Millionen (74 Prozent) mit smarten Funktionen ausgestattet.