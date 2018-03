Dresden wird wieder zur "HumorZone 2018"

Dresden wird zur Comedy-Hauptstadt. Zumindest diese Woche, wenn über 100 Comedians in der Hauptstadt Sachsens spielen werden. Der MDR begleitet die vierte "HumorZone".



Zwischen dem 7. und 11. März spielen über 100 Comedians an 13 Orten Dresdens. Die vierte "HumorZone" läuft unter dem Motto "Man darf auch mal lachen müssen!" und vereint wieder Comedy, Kabarett, Theater und A-cappella-Musik.