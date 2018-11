Dritte "Babylon Berlin"-Staffel bis Mai im Kasten

Alle Szenen für die neue Staffel der historischen Krimiserie "Babylon Berlin" werden voraussichtlich bis Anfang Mai 2019 abgedreht sein.



Zu sehen sind die zwölf neuen Episoden, die auf Volker Kutschers Kriminalroman "Der stille Tod" basieren, Ende 2019 bei Sky und dann im Herbst 2020 im Ersten, wie Sky Deutschland, ARD Degeto, WDR und X Filme am Montag in Berlin mitteilten.