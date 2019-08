Dritte Staffel "Divorce" ab nächster Woche bei Sky

Scheiden ist gar nicht so einfach: Die dritte und letzte Staffel "Divorce" mit Sarah Jessica Parker in der Hauptrolle läuft schon in ein paar Tagen bei Sky.



Ab 20. August ist die finale Staffel "Divorce" auf Sky Atlantic HD zu sehen und parallel abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q. Die Staffeln eins und zwei gibt es bereits seit 31. Juli über die mobilen Sky-Portale auf Abruf.

Frances (Sarah Jessica Parker) und Robert (Thomas Haden-Church) gehen ihre eigenen Wege und stellen fest, dass sie trotz aller Eigenständigkeit stärker miteinander verbandelt bleiben als angenommen. Mit dem Start der dritten und letzten Staffel von "Divorce" werden Frances (Sarah Jessica Parker) und Robert (Thomas Haden Church), durch ihren langen Abnabelungsprozess begleitet.



Die dritte und letzte Staffel der HBO-Dramedy "Divorce" umfasst insgesamt sechs Folgen und ist ab 20. August immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.

