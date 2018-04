Dritte deutsche Netflix-Produktion: "Die Welle" als Serie

Der Streamingdienst Netflix hat eine weitere deutsche Serie in Auftrag gegeben. Netflix teilte am Mittwoch mit, eine Adaption von Morton Rhues "Die Welle" hierzulande produzieren zu lassen.



Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Morton Rhue aus dem Jahr 1981 und handelt von einem realen Sozialexperiment, mit dem ein US-Lehrer in den 1960er Jahren totalitäre Strukturen erklären wollte. "Die Welle" soll nach Netflix-Angaben ab dem kommenden Jahr zu sehen sein