Dritte und finale Staffel "Versailles" auf Sky

Die bis dato teuerste europäische Serie geht in die letzte Runde. Die dritte Staffel "Versailles" läuft ab Herbst auf Sky.



Der Sonnenkönig kommt zum finalen Akt zurück. "Versailles" läuft ab 3. Oktober auf Sky Atlantic HD immer mittwochs um 20.15 Uhr sowie über Sky Ticket auf Abruf.



Ludwig XIV. (George Blagden) hat den Krieg gegen die Niederlande gewonnen und auch die Giftmord-Affäre geklärt. Nun scheint der Weg frei, die Macht auf ganz Europa auszudehnen. Doch seine Politik findet nicht nur Zustimmung.