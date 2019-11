Dritte und letzte Staffel "4 Blocks" startet morgen

Morgen (7. November) startet die Ausstrahlung der dritten und letzten Staffel der Berliner Gangster-Saga"4 Blocks".



Die sechs Episoden der dritten und letzten Staffel starten ab 7. November immer donnerstags um 21 Uhr auf dem über Sky in Deutschland und Österreich empfangbaren Seriensender TNT Serie. Beim Serienfinale steht Toni Hamady (Kida Khodr Ramadan) alles auf dem Spiel.