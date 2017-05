Dritter "Chaos-Queens" wird gedreht

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Kerstin Gier fällt der Startschuss für den Dreh von "Ehebrecher und andere Unschuldslämmer".



"Ehebrecher und andere Unschuldslämmer" ist die inzwischen dritte Verfilmung der "Chaos-Queens"-Reihe. Sie basiert wie auch die anderen beiden Teile auf dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautorin Kerstin Gier, die unter anderem mit der "Edelstein"-Trilogie bekannt geworden ist.

Vor der Kamera in Berlin und Umgebung stehen unter anderem Julia Hartmann, Margarita Broich, Maria Ehrich und Thomas Heinze. In der neuen Liebeskomödie muss Amelie, gespielt von Margarita Broich, den Tod ihres Ehemanns verkraften. Getröstet wird sie dabei vom neuen Pfarrer (Thomas Heinze), doch vielleicht ein bisschen zu viel - denn schon bald verliebt sich Amelie in den Geistlichen.



Die Produktion übernimmt die U5 Filmproduktion im Auftrag des ZDF. Bis 18. Juni soll alles im Kasten sein. Wann gesendet wird, ist indes noch unklar.