Drittsendezeiten bei Sat.1 durch LMK vergeben

Nach fast einem Jahr hat die Landeszentrale für Medien und Kommunkation (LMK) Rheinland-Pfalz die von Sat.1 ungeliebten Drittsendezeiten vergeben. Aus den 60 Bewerbern wurden durch die Medienanstalt letztendlich drei ausgewählt.



Sendungen von Drittanbietern sind bei den Privatsender nicht unbedingt gern gesehen, und dank eines Gerichtsurteils musste Sat.1 zuletzt auch keine solchen Angebote zeigen. Zu Anfang des Jahres hatte jedoch die Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz ein neues Auswahlverfahren eröffnet. Wie begehrt diese Sendefenster sind, zeigt die hohe Zahl von 60 Anbietern, die sich am Verfahren beteiligten. Am Dienstag hat die Medienanstalt nun die drei Veranstalter bekannt gegeben, die künftig ein Programm bei Sat.1 zeigen können.