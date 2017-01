"Dschungelcamp": 126.300 Euro für Werbespot bei RTL

Das "Dschungelcamp", das am Freitag bei RTL in die elfte Staffel startet, verhilft dem Kölner Sender regelmäßig zu Top-Quoten. Dementsprechend begehrt sind auch die Werbeplätze bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Für 30 Sekunden Werbung werden bei RTL bis zu 126.000 Euro fällig.



Anfang des Jahres steht bei RTL regelmäßig eines der großen TV-Highlights auf dem Plan: Am Freitag läuft "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei den Kölnern an, bei dem man sich ansehen kann, wie mehr oder weniger bekannte Promis um den Titel des Dschungelkönigs kämpfen. Und das wollen immer reichlich Zuschauer sehen, denn mit der Reality-TV-Show kann RTL regelmäßig hohe Quoten verbuchen, sodass sich die hohen "Dschungelcamp"-Ausgaben für den Sender rechnen, sind die Werbeplätze um das "Dschungelcamp" doch heiß begehrt.