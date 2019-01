Dschungelcamp: Bessere Quoten für 13. Ausgabe?

Die neue Dschungelcamp-Staffel startet heute auf RTL. Kann die neue Staffel wieder bessere Quoten einfahren?



Es ist wieder Dschungelzeit im Fernsehen. RTL startet am Freitagabend (21.15 Uhr) die neue Staffel des Formats "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!". Moderiert wird die Show aus dem australischen Dschungel wie in den vergangenen Jahren von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Zu den zwölf Kandidaten, die in das Camp ziehen wollen, gehören der Schlagersänger bekannt gewordene Peter Orloff, Schauspieler Tommi Pieper, Ex-"Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki und Ex-"Bachelorette"-Kandidat Domenico De Cicco.