"Dschungelcamp": Die Quoten bröckeln im TV-Dschungel

Ist der traumhaft schöne australische Dschungel mit seinen Pflanzen, Kakerlaken und kopulierenden Ratten genau der richtige Ort, um Tränen freien Lauf zu lassen? Ein Halbpromi nach dem anderen heult - doch die Zugkraft der RTL-Dschungelshow lässt nach.



Wenn Tränen wie Dünger wirken könnten, müsste der australische Urwald derzeit in voller Blüte stehen. So einige der zwölf mehr oder minder bekannten Prominenten in der Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nutzten am Wochenende ihre TV-Präsenz, um sich einmal richtig in der Öffentlichkeit auszuweinen. Den RTL-Quoten hat die Massenheulerei nicht unbedingt geholfen: Im Vergleich zum Vorjahr hat das Trash-Spektakel in den ersten Ausgaben rund eine Million Zuschauer verloren.



Wem kullerten warum die Tränen über die Wangen? Sänger Sydney Youngblood zum Beispiel - der 57-Jährige, eigentlich immer ganz fröhlich und unbeschwert, wurde ganz weich, als er sich wie auf Knopfdruck vor der RTL-Kamera erinnerte: "Ich habe meine Frau verlassen, ohne Tschüss zu sagen. Ich hatte keine Chance, sie in den Arm zu nehmen. Ich fühle mich schlecht."