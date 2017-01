Dschungelcamp: Ex-Könige und Ex-Königinnen im Überblick

Am heutigen Samstag entscheidet sich, wer neue Dschungelhoheit wird. Unter den bisherigen gekrönten Häuptern aus der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" waren fünf Frauen und fünf Männer. Ein Überblick...



2004: Costa Cordalis war vor dem Dschungel schon ein Schlagerstar ("Anita") und holte sich als erster die Krone.



2004: Désirée Nick, als Kabarettistin nicht auf den Kopf und nicht auf den Mund gefallen, ließ in der zweiten Staffel die Konkurrenz hinter sich und stieg noch im Herbst desselben Jahres auf den Thron.



2008: Ross Antony, Ex-Mitglied der Band Bro'Sis, war in der dritten Staffel nicht zu schlagen.



2009: Ingrid van Bergen, ihres Zeichens Schauspielerin, siegte in Staffel vier.