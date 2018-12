Dschungelcamp-Kandidatenliste komplett

Die Kandidatenliste für das nächste RTL-Dschungelcamp ist laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung komplett. Die illustre Riege reicht von unverkennbarer Alf-Stimme bis Ex-Pornosternchen.



Unter anderem soll der Schlagersänger Peter Orloff ("Ein Mädchen für immer") ab dem 11. Januar bei der Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitmachen. Der 74-Jährige werde den ursprünglich für Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause (65) vorgesehenen Platz einnehmen, der durch den obligatorischen medizinischen Test gefallen sei.