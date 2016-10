"Dschungelcamp": RTL-Show blickt ungewisser Zukunft entgegen

Jedes Jahr schickt RTL mehr oder weniger bekannte Promis für sein Reality-Format "Dschungelcamp" in den australischen Dschungel" Doch die Zukunft von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" scheint nun ungewiss.



Mit dem "Dschungelcamp" hat RTL ein echtes Highlight und Medienspektakel im Programm. Anfang des Jahres zeigt der Kölner Sender, wie mehr oder weniger bekannte Promis fernab der Heimat im australischen Dschungel um die Gunst der Zuschauer buhlen. Doch auf die Show könnten nun große Veränderungen zukommen, denn das Areal, auf dem seit 2004 "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gedreht wird, soll als Kulisse nicht mehr zur Verfügung stehen.