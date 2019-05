Dschungelcamp-Reise von Modelmutter wieder Sache der Justiz

Wieder Ärger um die Mutter von Ex-"GNTM"-Model Showsternchen Nathalie Volk (22) - die Reise der Lehrerin zu ihrer Tochter im australischen Dschungelcamp beschäftigt aufs Neue die Justiz.



Die 49-jährige Pädagogin hat beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht Berufung gegen eine Gerichtesntscheidung eingelegt, wonach sie ihren Job verlieren soll. Das sagte eine Behördensprecherin am Mittwoch. "Wann über die Berufung entschieden wird, lässt sich zurzeit noch nicht absehen." Bis zum 26. Juni könne eine Begründung für die Berufung nachgereicht werden.