"Dschungelcamp": So viel soll RTL den Campern zahlen

Ab Freitag kämpfen wieder mehr oder weniger bekannte Promis im RTL-"Dschungelcamp" um den Titel Dschungelkönig. Ein Medienbericht will nun die Gagen enthüllt haben, die RTL Thomas Häßler, Gina-Lisa Lohfink und Co. zahlt.



Bis zu 126.300 Euro für 30 Sekunden bezahlt man bei RTL für Werbung während des "Dschungelcamps", denn die TV-Reality-Show sorgt bei den Kölnern für gute Quoten. Teilnehmer, die sich im Australischen Dschungel den unterschiedlichsten Prüfungen stellen und dabei auf zwei Wochen Ruhm hoffen, gibt es genug. Manchmal ist es auch das Geld, das die Kandidaten in den Dschungel lockt. So verkündete jüngst Marc Terenzi, dass er einzig und allein des Geldes wegen an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnimmt. Das Internetportal Intouch will nun wissen, wie viel der Ex von Erfolgsängerin Sarah Connor dafür enthält.