"Dschungelcamp": Zahlte RTL Kaution für Kandidaten?

Die Verhaftung von "Dschungelcamp"-Kandidat Sebastian Yotta so kurz vorm Beginn der Show hat RTL offenbar nervös gemacht: RTL soll nun die Kaution hinterlegt und Yotta so freigekauft haben.



Wenn es ums "Dschungelcamp" geht, fährt RTL bekanntlich schwere Geschütze auf. Im Grunde auch kein Wunder, handelt es sich doch um das mittlerweile wichtigste Format des Jahres für den Kölner Sender. Keine andere Show von RTL holt so zuverlässig so gute Quoten und ist dabei auch in aller Munde - selbst bei denen, die mit dem "Dschungelcamp" so gar nichts anfangen können. Da verwundert es nicht, dass die Kölner so ziemlich alle Hebel in Bewegung setzen, um ihr Zugpferd des Jahres zu striegeln.