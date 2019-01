Dschungelcamp-Zuschauerzahlen bröckeln schon

Die RTL-Dschungelshow hat nach einem eher schwachen Auftakt noch einmal recht viele Zuschauer verloren.



5,17 Millionen waren am Samstagabend bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab 22.15 Uhr am Bildschirm dabei - knapp 800.000 Menschen weniger als beim Beginn dieser 13. Staffel am Freitagabend. Vor einem Jahr hatte die Show ihre Quote am Tag zwei noch fast stabil gehalten.



Der Zuschaueranteil betrug am Samstag 21,2 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte der Privatsender aber solide 29,0 Prozent.