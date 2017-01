"Dschungelcamp" bekommt mehr Sendezeit bei RTL

RTL verpasst seiner quotenträchtigen Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in diesem Jahr wieder mehr Sendezeit, sodass sich die Zuschauer an der geballten Ladung "Dschungelcamp" ergötzen können.



Nächsten Freitag ist es soweit. Bei RTL heißt es wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", das Reality-Format startet nach der Jubiläumsausgabe im letzten Jahr in die elfte Runde. Weil es 2016 nach dem sogenannten "Kuschelcamp" ein Jahr zuvor, bei dem es kaum Reibereien zwischen den Campern zu beobachten gab, wieder ordentlich zur Sache ging, setzt RTL wohl dieses Jahr wieder große Hoffnung auf die Show und verpasst ihr deshalb mehr Sendezeit.