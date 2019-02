Dschungelcamp beschert RTL im Januar Top-Quoten

Obwohl "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" an Zuschauern verliert, kann die Reality-Show RTL Quoten-Erfolge vorweisen. Über Zuwächse freuen sich währenddessen die öffentlich-rechtlichen Sender.



Dass RTL im Januar einen Marktanteil von satten 15,1 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern zählt, hat der Kölner Sender der 13. Staffel des Dschungelcamps zu verdanken. Wie "Horizont" berichtet, spricht Media Control insgesamt von einem Wachstum des Gesamtpublikums von 1,9 Prozent (9,6 Prozent) im Vergleich zum Vormonat Dezember 2018.