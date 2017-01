"Dschungelcamp" bietet "Einblick in die Mediengesellschaft"

Ab Freitag flimmert das "Dschungelcamp" in der elften Runde bei RTL über den Bildschirm. Und das Zuschauerinteresse hält an, denn die Reality-TV-Show fungiert laut der Medienwissenschaftlerin Joan Kristin Bleicher als ein "Lagerfeuer"-Format, das zeigt, wie Z-Promis "in 14 Tagen versuchen, zu Stars aufzusteigen".



Ein früherer Weltmeister, ein strippender Sänger und viele Reality-TV-Sternchen: RTL setzt in seinem diesjährigen Dschungelcamp wieder auf eine ebenso altbekannte wie vielversprechende Zusammensetzung. An diesem Freitag (21.15 Uhr) startet wieder das Fernseh-Spektakel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".



Im australischen Urwald dabei sind: Ex-Fußballweltmeister Thomas Häßler, Ex-Modelfreund Alexander "Honey" Keen, "Mallorca"-Jens Büchner, Schauspieler Markus Majowski, Neue-Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke ("Hohe Berge"), Ex-DSDS-Teilnehmerin Sarah Joelle Jahnel, Schauspielerin Nicole Mieth, TV-Maklerin Hanka Rackwitz, "It-Boy" (O-Ton RTL) Florian Wess, der strippende Sänger und Sarah-Connor-Ex Marc Terenzi und Terenzi-Ex Gina-Lisa Lohfink. Und Kader Loth springt kurzfristig für Nastassja Kinski ein.