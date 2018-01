"Dschungelcamp" setzt auf Kultkicker Brinkmann

Auch in Staffel Zwölf ziehen wieder Ex-Models, Ex-Sportler und Ex-Frauen ins RTL-Dschungelcamp. Ein "weißer Brasilianer" könnte dabei für besonders unterhaltsame Momente sorgen.



"Würde ich in den Dschungel gehen, würde ich doch all das verraten, wofür ich immer gestanden habe." So ließ sich der frühere Fußballprofi Ansgar Brinkmann vor wenigen Monaten in einem Interview zitieren. RTL habe schon häufig angefragt. Aber: "Ich habe mich in meiner Karriere niemals kaufen lassen." Von diesem Freitag (21.15 Uhr) an ist Brinkmann zusammen mit elf weiteren mehr oder minder bekannten Prominenten in der neuen Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zu sehen.