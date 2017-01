"Dschungelcamp" sorgt bei RTL für hohe Einnahmen

Der Quotenhit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zahlt sich für RTL aus: Wenn die Zuschauer beim "Dschungelcamp" mehr oder weniger bekannte Promis mehr oder weniger leiden sehen, verdienen die Kölner damit kräftig.



Auch in seiner elften Runde ist dem "Dschungelcamp" bei RTL reichlich Aufmerksamkeit garantiert. Fleißig schalten die Zuschauer seit Freitag ein, um sich anzusehen, wie der Kölner Fernsehsender mehr oder weniger bekannte Promis im Australischen Dschungel leiden lässt - und damit deftige Gewinnsummen erzielt. Die hat nun die in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"-Sachen für gewöhnlich gut informierte "Bild" offengelegt.