Dschungelcamp vor dem Finale - Heute ist die Krönung

Heute ist Finale im Dschungelcamp. Noch sind drei Camper im Rennen um die Dschungelkrone, ein Mann und zwei Frauen. Darunter auch eine, die eigentlich schon längst nicht mehr dabei sein wollte.



Es wird spannend im Dschungelcamp. Nach dem Abgang von Matthias Mangiapane (34) am Donnerstagabend und Musiker David Friedrich am gestrigen Abend sind nur noch drei Teilnehmer übrig, zwei Frauen und ein Mann, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Heute Abend ist das Finale, dann entscheidet sich, wer nach gut zwei Wochen Spektakel in diesem Jahr die Dschungelkrone bekommt und würdiger Nachfolger von Vorjahressieger Marc Terenzi wird. Die letzte Folge aus der zwölften Staffel seiner "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"-Show zeigt RTL wie gewohnt ab 22.15 Uhr.