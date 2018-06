"Du ahnst es nicht!": Thomas Anders bekommt eigene ZDF-Show

Der einstige Schlager-Sänger Thomas Anders geht unter die Showmaster. Im ZDF präsentiert er eine neues Ahnenforschungs-Format.



So mancher fragt sich häufiger: Wer sind meine Vorfahren? In "Du ahnst es nicht!" geht Thomas Anders zusammen mit Ahnenforschern auf die Suche nach Details der Familien-Geschichte von Studiogästen. Im Herbst 2018 soll die Sendung im ZDF starten. Der einstige Popstar gibt in zunächst fünf Folgen den Moderator.