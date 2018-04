Dubai testet digitale KFZ-Kennzeichen

Nächsten Monat beginnen die Tests mit digitalen KFZ-Kennzeichen im arabischen Dubai. Das Leben des Autos wird damit digital verfolgbar.



Den gläsernen Autofahrer wünschen sich wohl die Vereinigten Arabischen Emirate und testen ab Mai das digitale KFZ-Kennzeichen in Dubai, wie PC Welt berichtet. Dieses verfolgt das gesamte Leben des jeweiligen Autos und zeichnet jeden Unfall, jede Reparatur, jeden Verkehrsverstoß und jede Route auf. Das neue Kennzeichen ist vernetzt und ersetzt die bisherige Blechplatte und zeigt die Nummer auf einem Display.