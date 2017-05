Dubioser Nebenjob: Böhmermann feuert Meiser

TV-Urgestein Hans Meiser und die Bildundtonfabrik gehen künftig getrennte Wege. Für das Aus beim "Neo Magazin Royale" sorgt demnach Meisers dubiose Nebenbeschäftigung.



Die Produktionsfirma Bildundtonfabrik, die sich für Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" verantwortlich zeigt, trennt sich von Hans Meiser. Einen Auftritt von Meiser als "Bundespräsident Hans Meiser Steinmeiser" wird es daher so schnell nicht mehr geben. In einer Stellungnahme nennt die Bildundtonfabrik sogleich auch den Grund für den plötzlichen Abschied.