"Duell der Stars": Sat.1 lässt Promis gegeneinander antreten

Die Show soll bei Sat.1 die Nachfolge von "The Voice" antreten: Beim "Duell der Stars - die Sat.1-Promiarena" liefern Promis sich einen harten Schlagabtausch.



Sat.1 präsentiert eine neue Sonntagabend-Show. Bei "Duell der Stars - die Sat.1-Promiarena" kämpfen Promi-Teams in sieben Action-, Strategie- und Wissens-Spielen um bis zu 100.000 Euro. Angefeuert und unterstützt werden sie dabei von 50 Familien in ihrem jeweiligen Publikumsblock. Die Gewinnsumme wird nämlich unter den Familien aufgeteilt.