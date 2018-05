Düsseldorf funkt im 5G-Netz

In Düsseldorf kann man ab sofort die fünfte Mobilfunkgeneration in Aktion sehen. Vodafone macht in seinem neuen 5G Lab das Netz der Zukunft erlebbar.



Das Unternehmen hat in Düsseldorf einen 5G Testraum aktiviert. In Zukunft werden alle Smartphones, die bei Vodafone im neuen Netz der fünften Mobilfunkgeneration eingesetzt werden sollen, eine Härtetest im 5G Lab absolvieren.