Dunja Hayali: "Ein Fehler - und die Nation dreht hohl"

Weibliche Sportjournalisten haben in den Augen von Dunja Hayali (44) nach wie vor kein leichtes Leben.



"Als ich vor 20 Jahren Sportmoderatorin wurde, bekam ich meine Sonderstellung vom Publikum über Kollegen bis hin zu Sportlern noch deutlich zu spüren", sagte die Journalistin, die am 25. August erstmals den ZDF-Klassiker "Das aktuelle Sportstudio" moderiert, in einem Gespräch mit der Zeitschrift "Der Journalist" (Juli). Inzwischen habe sich zwar viel getan. "Dennoch scheinen Frauen in diesem Genre immer noch als Fremdkörper wahrgenommen zu werden. "Ein Fehler - und die Nation dreht hohl."