Dunja Hayali vor "Sportstudio"-Premiere

Direkt zum Start der neuen Bundesliga Saison darf "die Neue" ran. Dunja Hayali verstärkt ab sofort das Team des "aktuellen Sportstudios" des ZDF und wird die kommende Ausgabe moderieren.



Am kommenden Samstag, den 25. August, um 23 Uhr, feiert Dunja Hayali Premiere im "aktuellen Sportstudio". Die Moderatorin und Reporterin verstärkt damit das Team um Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss.



Als Studiogast empfängt Hayali zum Auftakt den Aufstiegstrainer von Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel. Neben den Auftaktspielen der Bundesliga wird sich das "Sportstudio" der Para-Leichtathletik-WM in Berlin und der Deutschland-Tour im Radsport widmen.