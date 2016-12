"Dunkelfeld": Abschluss der Berliner "Tatort"-Trilogie

Nicht nur die "Tatort"-Folgen mit Murot versuchen sich an ungewöhnlichen Geschichten, auch die Berliner Kommissare Rubin und Karow gehen ihren speziellen Weg. Mit "Dunkelfeld" wird nun die "Krimi im Krimi"-Story abgeschlossen.

Der gefolterte Hauptkommissar Karow (Mark Waschke) versucht, Christine Maihack (Ursina Lardi) zu manipulieren. Bild: © rbb/Oliver Vaccaro

Gleich soll bei "Tatort"-Kommissarin Nina Rubin die große Familienfeier steigen. Doch man ahnt es schon: Rubin wird Schwierigkeiten haben, pünktlich bei der Bar Mitzwa ihre Sohnes Kaleb zu sein. Denn ihr Kollege Robert Karow verschwindet - kurz nach einem folgenschweren Überfall. "Dunkelfeld" heißt die vierte und abschließende Folge der Berliner "Krimi im Krimi"-Reihe, dem ungewöhnlichen "Tatort"-Format des RBB mit Meret Becker und Mark Waschke in den Hauptrollen. Das Erste zeigt sie am Sonntag (11. Dezember) um 20.15 Uhr.



In "Dunkelfeld" geht es nun ausschließlich um die Aufklärung in eigener Sache. Damit die Zuschauer bei der etwas verwickelten Story leichter den Anschluss bekommen, wird die vorangegangene "Tatort"-Folge mit dem Titel "Wir – Ihr – Sie" am Freitag (9. Dezember, 22.00 Uhr) im Ersten noch einmal gezeigt.